Биржа МФЦА стала членом Федерации евроазиатских фондовых бирж

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Биржа Международного финансового центра «Астана» (AIX) стала полноправным членом Федерации евроазиатских фондовых бирж, которая объединяет 33 члена из Европы, Азии и Средиземноморского бассейна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

Целью и миссией Федерации является содействие сотрудничеству, развитию и продвижению рынков капитала Евразийского региона (Европа, Азия, Средиземноморский бассейн). Членство в этой организации дает AIX возможность получить преимущества FEAS, такие как поддержка бизнеса, обмен знаниями через тренинги и вебинары, исследования и публикации, PR поддержка, участие в флагманском мероприятии FEAS ConFEAS.



«Получая данное членство, AIX поддерживает видение и миссию Федерации внести свой вклад в сотрудничество, развитие, поддержку и продвижение рынков капитала в евроазиатском регионе. Это соответствует концепции AIX, которая заключается в расширении и углублении рынков капитала и обеспечении безопасной и надежной платформы для предоставления доступа к капиталу и возможностям инвестирования как внутри Казахстана и региона, так и за его пределами», - прокомментировал председатель правления AIX Тим Беннетт.

В ходе 26-й ежегодной Генеральной Ассамблеи FEAS Ахмед Салех Аль Мархун, председатель FEAS, заявил: «Сегодня мы приветствуем наших уважаемых коллег из Международной биржи «Астана», которые присоединяются к сообществу FEAS в качестве полноправных членов, и от имени всех членов FEAS я хотел бы поздравить AIX с этим событием. Мы рассчитываем на длительное плодотворное сотрудничество и вместе, я верю, будем поддерживать друг друга в достижении наших общих целей».

Биржа МФЦА (AIX) была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». 14 ноября 2018 года Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым были запущены первые торги ценными бумагами на площадке AIX. Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. www.aix.kz

МФЦА. В декабре 2015 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный Закон о создании Международного Финансового Центра «Астана» (МФЦА). Целью МФЦА является формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. www.aifc.kz



FEAS. Федерация евро-азиатских фондовых бирж (FEAS) была создана 16 мая 1995 года в Стамбуле с 12 членами-основателями. Целью Федерации является содействие сотрудничеству, развитию, поддержке и продвижению рынков капитала в евро-азиатском регионе (Европа, Азия и Средиземноморский бассейн). В настоящее время в Федерации насчитывает 33 члена: 20 полноправных членов, 5 ассоциированных членов, 8 наблюдателей из 20 стран. Для получения информации о FEAS, ее членах и деятельности, пожалуйста, посетите www.feas.org.