#Birgemiz: в Туркестане 4 903 семьям перечислено по 50 тысяч тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане 4 903 семьям перечислено по 50 тысяч тенге, передает МИа «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

Для предотвращения распространения коронавируса, поддержки малообеспеченных семей в это трудно время по инициативе Елбасы, председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева был создан республиканский общественный фонд «Birgemiz», который уже активно работает.

Поддерживают фонд крупные бизнесмены, состоятельные граждане, руководители ведущих компаний.

Через общественный фонд «Birgemiz» более 150 тысячам жителей 23 густонаселенных городов и областных центров республики перечисляют по 50 тысяч тенге. Координатор – партия «Nur Otan» и местные акиматы. В число 23 городов вошел и Туркестан. Остальных районов и городов в этом списке нет.

На основании базы соответствующего министерства и городского акимата определены 4903 жителя, которые входят в определенные социальные категории, им оказана помощь. То есть 4903 семьям перечислено по 50 тысяч тенге. Жители, которым оказали помощь в сложное время, благодарят Елбасы Н.Назарбаева, фонд «Birgemiz», неравнодушных соотечественников.

Получатели помощи разделены на семь категорий: это малообеспеченные, многодетные семьи, инвалиды первой группы, участники ВОВ и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла, сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев, граждане, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию.

Это дополнительная помощь предпринимателей своей стране. Бюджетные средства не задействованы. Цель – поддержка наиболее нуждающихся граждан, социально уязвимых слоев населения. Эти средства не рассчитаны на всех граждан. Средства ограничены, поэтому были перечислены 4903 жителям, относящимся к вышеуказанным категориям.

Для получения 50 тысяч тенге не нужно никуда обращаться или приходить в филиал партии. Все данные имеются в базе. Но некоторые обращения рассматриваются, работа по выявлению наиболее нуждающихся систематизируется.

По данным на 18-00 13 апреля 2020 года на счету фонда «Birgemiz» накопилось 18 899 441 897 тенге, 7 623 150 000 из них направлены на счета фондов «Birgemiz» всех областей, столицы и городов республиканского значения, а затем перечислены более 150 тысячам граждан.



