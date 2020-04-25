#Birgemiz: в столице продуктовые корзины получат порядка 11 тысяч семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе прямого эфира в социальных сетях первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов подвел итоги первой волны республиканской акции «Бiз бipгемiз», стартовавшей в конце марта по инициативе Елбасы, также рассказал о втором этапе акции, передает МИА «Казинформ».

За более чем два часа общения поступило более 1000 вопросов, большая часть из которых касалась выплат с Общественного фонда «Birgemiz», обеспечения социально уязвимых слоев населения продуктовыми корзинами, а также многие жители узнавали, как можно помочь партийцам в фасовке и развозке продуктов.

«В столице продуктовые корзины получат порядка 11 тысяч семей. На сегодняшний день роздано 8472 набора, стоимостью 127 млн тенге. Рассказал также жителям, о начале второй волны акции, в рамках которой будет оказана помощь 28073 семьям на сумму 1,4 млрд тенге. Перечисления средств начнутся с понедельника 27 апреля 2020 года по следующим категориям: малообеспеченные семьи, в том числе многодетные (получатели АСП), нуждающиеся инвалиды (1,2 группы и пенсионеры с инвалидностью, получатели АСП), лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом (получатели АСП), пенсионеры (получающие минимальную пенсию и ниже), сироты, участники ВОВ и инвалиды ВОВ и приравненные к ним, а также труженики тыла», - рассказал горожанам первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов.

Он также рассказал, что с начала введения карантина в Нур-Султане столичными партийцами роздано 16 тысяч бутылок антисептиков для обработки рук на сумму 25 млн тенге (блокпосты, медицинские учреждения, организациям управления социальной защиты. Дом престарелых, дом ребенка и многим другим). Медицинские маски более полутора миллионов штук социально уязвимым слоям населения, а также медицинским учреждениям.



