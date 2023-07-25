Биометрическую систему доступа ввели в одной из школ в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В школе-лицее № 72 имени Абиша Кекилбая в Актобе в пилотном режиме ввели биометрический доступ для учеников и педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Система в качестве идентификатора распознает рисунок вен ладони, который по сравнению с отпечатком пальцев сложнее и имеет больше уникальных особенностей.

Единая экосистема обеспечивает безопасность в организациях образования и позволяет оцифровать учебный процесс.

Посредством системы школьники могут получать и сдавать книги в библиотеке, оплачивать покупки в столовой, приложив ладонь к датчику, а родители могут узнавать о времени прибытия и ухода ребенка из школы, контролировать меню и траты своих детей в столовой через мобильное приложение.

Автоматизация работы библиотеки при помощи системы позволит вывести на новый уровень библиотечную деятельность, создать единый книжный фонд всех школ региона с оцифровкой процессов движения книг между школами.

С функционированием системы и ее преимуществами ознакомился аким области Ералы Тугжанов.

«Формирование благоприятной и безопасной среды в объектах образования в числе приоритетных задач. Проект показал свою эффективность, нам необходимо рассмотреть вопрос его масштабирования», - резюмировал аким области.