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    Биометрический терминал установили в службе пробации Шымкента

    22 Августа 2022, 21:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По инициативе прокуратуры биометрический электронный терминал установили в службе пробации южного мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

    Устройство позволяет одним прикосновением пальца считывать всю информацию об осужденном - номер документа, фото, национальность, сроки отбывания наказания, статья осуждения и дата вынесения приговора суда.

    Биометрический терминал позволяет сэкономить время при регистрации, а также помогает в судебных заседаниях.

    «Бумажная волокита практически исключена. К примеру, если раньше регистрация осужденного занимала 20-25 минут (при бумажном), то сейчас это делается за 1-2 минуты (терминалом)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

    Собранные данные автоматически сохраняются в базе в цифровом виде и используются в дальнейшем для контроля явки осужденных для регистрации и отметки согласно установленного графика. Это позволит эффективно осуществлять контроль и исключает коррупционные риски со стороны служб пробации.

    Кроме того, по инициативе прокуратуры в следственном изоляторе (ИЧ-167/11) также установлен терминал электронной очереди и открыт дополнительный пункт приема передач.

    «В результате в три раза сокращено время на прием посылок для задержанных (с 09.00 до 12.00, раньше с 8.00 до 18.00 часов) и минимизированы бюрократические барьеры по оформлению», — рассказали в прокуратуре.

    Фото: otyrar.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Пенитенциарная система Цифровой Казахстан Шымкент
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