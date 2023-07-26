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    Биометрические технологии планируют применять в аэропорту Астаны

    26 Июля 2023, 19:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данный проект находится на стадии изучения определенными государственными органами, после чего будет принято окончательное решение по его применению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

    Состоялось заседание межведомственной комиссии по упрощению формальностей при международных воздушных перевозках.

    «В связи с созданием Авиационной администрации Казахстана, а также изменением в составе комиссии определенных представителей министерств, состав Межведомственной комиссии был обновлен. Наличие МВК по упрощению формальностей регламентировано п.161 Программы упрощения формальностей при международных воздушных перевозках, представляющей собой совокупность мер, призванных содействовать установлению процедур в целях упрощения формальностей в гражданской авиации Казахстана, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан», - сказано в сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации.

    Комитет отметил важность взаимодействия государственных органов по приведению национального законодательства страны в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Приложения 9 ИКАО – Упрощение формальностей. Данные мероприятия в последующем будут способствовать успешному прохождению аудита ИКАО, а также соответствию международным стандартам.

    Также на совещании члены МВК по упрощению формальностей обсудили вопросы, связанные с подготовкой к мероприятию «Региональный симпозиум по программе идентификации пассажиров TRIP», который пройдет в период с 6 по 8 декабря 2023 года в Алматы. Мероприятие будет посвящено пяти элементам Стратегии TRIP ИКАО, а именно: устойчивым процессам, идентификации личности, стандартам в области машиносчитываемых проездных документов (МСПД), техническим требованиям и передовой практике, выдаче защищенных проездных документов и технологиям обмена информацией, а также выдаче медицинских свидетельств и удостоверению их подлинности.

    Кроме этого, участники совещания обсудили проект «Внедрение биометрии в АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Необходимо отметить, что развитие и применение биометрических технологий – общемировая тенденция, которая используется для более быстрого и беспрепятственного взаимодействия с пассажирами в аэропорту. В настоящее время данный проект находится на стадии изучения определенными государственными органами, после чего будет принято окончательное решение по его применению.

    По итогам прошедшего заседания участники МВК по упрощению формальностей отметили важность наличия такого рабочего органа, который будет способствовать решению тех или иных вопросов при обслуживании международных перевозок.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Цифровой Казахстан Аэропорт Технологии
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