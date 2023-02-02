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    Биологически активные добавки к пище проверили санврачи СКО

    2 Февраля 2023, 09:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области проверил образцы наиболее распространенных биологически активных добавок (БАДов). За прошлый год исследовали 51 пробу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, из 51 пробы исследованных БАДов 12 были отечественного производства, 38 – стран ЕАЭС. Несоответствий нормам безопасности продукции не выявили.

    Департамент каждый день проводит мониторинг социальных сетей на предмет рекламирования БАДов.

    «БАДы – это природные или идентичные природным вещества, которые употребляют в пищу. Они содержат мультивитамины, минеральные комплексы. Требования к их реализации регламентированы. БАДы подлежат обязательной государственной регистрации. Ее осуществляет Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК. Регистрацию интересующего БАДа можно найти в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации, размещенном на официальном сайте Евразийской экономической комиссии и через информационную систему «Единое окно по экспортно-импортным операциям» в разделе «Реестр свидетельств о государственной регистрации», - сообщили в пресс-службе.

    Без свидетельства о государственной регистрации продавать БАДы нельзя. Потребители при покупке продукции вправе затребовать у продавца документ, подтверждающий его безопасность.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Общество
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