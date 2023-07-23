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    Биогумус изготавливает с помощью земляных червей карагандинский предприниматель

    23 Июля 2023, 20:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как превратить органические отходы в деньги, знает карагандинский предприниматель Нурбек Оралды. С помощью калифорнийских червей предприниматель изготавливает биогумус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Биогумус – это экологический чистый продукт, отмечает предприниматель. Отходы жизнедеятельности калифорнийских червей в разы повышают урожайность. Чернозем плодородный, и земля обогащается полезными минералами.

    «Этому делу я научился, просматривая ролики на Youtube. Начал в прошлом году. Получили сертификат на открытие бизнеса и вплотную занялись биогумусом», - говорит предприниматель Нурбек Оралбаев.

    Так называемые «подземные пахари» могут трудиться на протяжении 16 лет, без остановки. Биогумус производится из навоза домашнего скота. После обработки червями, готовая смесь проходит через сито. В прошлом году предприниматель произвел около 30 мешков с удобрением. В этом году бизнесмен намерен поднять мощность производства.

    «Биогумус можно назвать полезным натуральным продуктом. Когда при выращивании овощей используют химию, это может навредить здоровью человека. А наш продукт безопасен», - добавил предприниматель.

    Показателем качества биогумуса служит огород самого Нурбека Оралбаева. У предпринимателя есть свое владение, богатое овощaми и фруктами. Благодаря работе червей здесь растут огурцы, помидоры, капуста, свекла и даже арбуз.

    «Научится этому не сложно. Я думаю, если каждый займется таким делом, то будет здорово и экологично. Это бизнес с большой перспективой», - говорит Нурбек Оралов.

    Предприниматель получил господдержку в виде льготного кредита под 2%. Также на производство биогумуса выделяются субсидии. По словам бизнесмена, при желании даже дождевой червь может приносить доход.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Бизнес Карагандинская область Сельское хозяйство
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