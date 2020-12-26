Биоэтанол начали выпускать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заводе «Bio Operations» запустили линию по производству биоэтанола, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Простоявший восемь лет завод «Биохим» реанимировали в прошлом году. Под новым названием «Биоперейшн» предприятие уже выпускает крахмал, глютен и клейковину.

Запуск производства биоэтанола - финальный этап модернизации. Теперь завод считается полностью восстановленным.

По информации пресс-службы акима области, предприятие посетил глава региона Кумар Аксакалов.

«Биоэтанол – важный продукт для сохранения экологии. Заключён договор-намерение на поставку биоэтанола на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. На начальном этапе планируется производство 20 тысяч тонн биоэтанола в год с постепенным наращиванием объемов до 36 тысяч тонн. Тем самым, североказахстанский завод полностью перекроет потребность страны в этом продукте», - отметил аким области.

На заводе установили современное оборудование из Франции. Крахмал и клейковин идут на экспорт. Создано 450 постоянных рабочих мест. Общая сумма инвестиций 12 млрд тенге. Предприятие уже выплатило более 500 млн тенге налогов.

В регионе реализуют несколько проектов по переработке пшеницы. Годовая мощность «Bio Operations» по переработке составит 300 тысяч тонн. Работает комбикормовый завод с мощностью 360 тысяч тонн. Идет реконструкция еще одного комбикормового завода «Байрек». Задача на ближайшие годы - увеличить долю переработки пшеницы в регионе до 90 %.