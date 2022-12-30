Биньямин Нетаньяху снова стал премьер-министром Израиля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Парламент Израиля утвердил новое правительство во главе с Биньямином Нетаньяху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

И в самом Израиле, и за его пределами растут опасения, что в результате прихода к власти ультраправых снова может обостриться конфликт с палестинцами, пострадает судебная система и будут ограничены права различных меньшинств. Сам Нетаньяху обещает стремиться к миру и защищать гражданские права и свободы.

Выступая в четверг на специальном заседании Кнессета (парламент Израиля, прим. ред.), он подчеркнул, что его администрация «восстановит управление страной, мир и личную безопасность граждан Израиля».

«Я слышу постоянные жалобы оппозиции по поводу того, что государство закончилось, демократия закончилась, - заявил Нетаньяху. – Проигрыш на выборах – это не конец демократии, это – суть демократии».

За несколько минут до истечения крайнего срока, отведенного президентом страны для формирования правительства, Нетаньяху написал в Twitter: «У меня получилось».

Для Нетаньяху, полтора года назад потерявшего свой пост, это будет уже рекордный шестой срок на посту премьера, однако его партнеры по коалиции обещают повести страну в новом направлении. Они намерены наделить парламент правом отменять решения Верховного суда и другими новыми полномочиями.

Ранее сообщалось, что 2 ноября партия «Ликуд» во главе с экс-премьером Израиля, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет.