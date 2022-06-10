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    Билеты на дополнительные поезда Тальго до Алаколя появились в продаже

    10 Июня 2022, 15:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два дополнительных пассажирских поезда Тальго в направлении до Алаколя будут курсировать с 16 июня по 31 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в национальной палате предпринимателей «Атамекен» заявляли о задержке старта продаж. По данным НПП, казахстанцы начали звонить в турфирмы с желанием забронировать места в комфортных поездах с начала марта, когда появилась информация о запуске поездов с 12 июня.

    По словам директора департамента туризма НПП «Атамекен» Елены Михновой, из-за того, что аэропорты города Ушарала и поселка Урджара закрыты, основной спрос приходился на ж/д перевозки. Туроператоры высказали обеспокоенность ситуацией с отсутствием дополнительных поездов и большого спроса на отдых.

    Как сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», продажи билетов начались с 8 июня. Всего вместе с двумя дополнительными поездами Тальго в направлении Алаколя курсируют 11 поездов.


    Автор:

    Анеля Касымова

    КТЖ Восточно-Казахстанская область Туризм Общество Алаколь
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