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    Билбордами и рекламными конструкциями займутся в Абайской области

    18 Августа 2022 22:06

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -Определить специально отведенные места для размещения билбордов и других рекламных конструкций планируют в Семее и в ряде районов Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Как сообщили в областном акимате, по поручению акима Абайской области Нурлана Уранхаева прорабатывается механизм борьбы с хаотичным размещением объектов наружной рекламы.

    «Речь тут даже не только про «визуальный шум», но и про самовольный захват земли», — отметил временно исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Анзор Абаев.

    Учитывая, что 10 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому отменяется мораторий на предмет проверки соблюдения земельного законодательства. Это значит, что уполномоченные органы вправе проводить проверки и профилактический контроль с посещением земельных участков. Не секрет, что сейчас наблюдается хаос, конструкции установлены повсеместно.

    По словам заместителя акима области Нурбола Нурсагатова, нужно будет подумать о том, чтобы определить конкретное количество объектов рекламы в определенных местах, чтобы привести в соответствие внешний вид города. Тем более, что с созданием области нужно будет внедрять единый архитектурный стиль в соответствии с Законом об архитектурной и градостроительной деятельности.

    Единый архитектурный стиль или дизайн-код регламентирует детали оформления и застройки городских пространств. Он регулирует правила мощения, освещения, установки уличной мебели, навигации, вывески, объекты наружной рекламы, словом, контролирует эстетику города. Планируется организовать выезды с предпринимателями и провести проверки всех рекламных конструкций на предмет законности размещения.


    Фото: semeynews.kz
    #Бизнес #Абайская область
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