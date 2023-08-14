Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Била по дороге в детский сад: на родственницу девочки завели административное дело в Астане

    14 Августа 2023, 20:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как около одного из столичных ЖК девушка наносит побои маленькой девочке, которая идет за ней по дороге, передает МИА «Казинформ».

    В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где неизвестная девушка наносит телесные повреждения несовершеннолетней девочке.

    «Утром 14 августа пятилетняя девочка не желала идти в детский сад и проявляла недовольство, на что так отреагировала 17-летняя родственница. В отношении девушки возбуждено административное производство по статье 73-2 части 1 КоАП «Побои».

    Законные представители девочки отказались от дальнейших разбирательств. Им предложена дальнейшая работа с детским психологом», - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

    Данный инцидент прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.

    «17-летняя девушка приехала в гости к брату. Утром ее попросили отвести ребенка в детский сад. Маленькая девочка плакала, не хотела идти в садик, в результате чего девушка нанесла телесные повреждения своей племяннице.

    По данному факту в отношении девушки составлен административный протокол по статье 73-2 части 1 (Побои) КОАП и направлен в специализированный межрайонный административный суд по административный правонарушениям.

    По данному делу я на связи с акиматом Астаны.

    ОФ «Право» возьмет всю семью на психологическое сопровождение (первый прием пройдет в эту среду)», - резюмировала Динара Закиева.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Видео МВД РК Общество Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мангал-паровоз, флюгер в виде аистов и гитара из гаек: в Казахстане кузнец создает скульптуры из металла
    Советы отцов открыли в двух павлодарских школах
    Дети не видят разницы между собой - эксперт о внедрении инклюзивного образования в Казахстане
    Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Уральске
    Популярное
    1 Глава Минсельхоза встретился с аграриями на полях в Акмолинской области
    2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау
    3 Акима наказали в Мангистауской области
    4 Боец из Казахстана нокаутировал россиянина в титульном поединке в Астане
    5 Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане