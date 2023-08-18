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    Била и пинала по дороге в садик: суд прекратил дело об избиении девочки в Астане

    18 Августа 2023, 19:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В суде Астаны пояснили, что дело прекратили в связи с примирением девушки с родителями ребенка, передает МИА «Казинформ».

    17 августа специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении гражданки А. по факту нанесения побоев (ч.1-1 ст.73-2 КоАП) девочке.

    «Судом установлено, что А., являясь тетей несовершеннолетней Ж., применив физическую силу в отношении племянницы за нежелание идти в детский сад с проявлением недовольства, причинила физическую боль без легкого вреда здоровью.

    Вина А. доказана признательными показаниями, пояснением законного представителя, протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.

    В связи с примирением А. с родителями ребенка, а также заявлениями последних, постановлением суда дело прекращено (ч.1-1 ст.64 КоАП)», - пояснили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны

    Напомним, в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как около одного из столичных ЖК девушка наносит побои маленькой девочке, которая идет за ней по дороге. Позже выяснилось, что девушка является тетей девочки и вела ее в детский сад с утра. В отношении девушки возбуждено административное производство по статье 73-2 части 1 КоАП «Побои».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Суды Судебный процесс Общество Дети
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