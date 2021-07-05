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    Бильярдный клуб работал с нарушениями карантина в Шымкенте

    5 Июля 2021, 18:18

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Бильярдный клуб нарушил требования карантинного режима в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    «Сотрудники Енбекшинского РУП совместно с мобильной группой на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением карантинного режима на объектах предпринимательства. В ходе очередного рейда полицейские выявили бильярдный клуб, расположенный по улице Аймаутова, который работал, не соблюдая требования постановления главного санврача города. Работники заведения обслуживали посетителей без медицинских масок и, несмотря на запрет, предоставляли услугу курения кальяна. Также в ходе проверки установлено, что объект не зарегистрирован в программе «Ashyq», - рассказали в полиции.

    Собранные материалы по выявленному факту направлены в управление контроля безопасности качества товаров и услуг по Енбекшинскому району для принятия соответствующих мер.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент Коронавирус в РК
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