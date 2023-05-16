Библиотеку модернизировали в карагандинском университете

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На базе исторического факультета Карагандинского университета имени Е. А. Букетова открылась современная учебная библиотека и коворкинг-центр. Над дизайном помещений работали сами библиотекари, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее на месте новой библиотеки и свободного для общения пространства был архив. Больше полутора месяцев шёл ремонт.

«Наша библиотека гордится новым дизайном, над которым наши сотрудники трудились самостоятельно. Руководство университета организовало для нас поездку в Нидерланды. Мы перенимали опыт в организации библиотечного дела в Амстердамском университете. И там оценили не только инновационные технологии, которые используются в работе, но и интерьер. Некоторые дизайнерские находки были использованы и у нас», – сказала директор библиотеки Гаухар Абдыгулова.

Теперь найти нужную книгу студентам стало намного проще. В библиотеке внедрена RFID-система. Она автоматизирует процессы поиска книг, возврата и выдачи, упрощает инвентаризацию, снимает нагрузку с библиотекаря. Читатели с помощью информационного терминала могут сами узнать, где найти необходимую книгу.

Фонд учебной библиотеки исторического факультета насчитывает 125 тысяч экземпляров книг и журналов. Фонд редких книг составляет 10 тысяч экземпляров. Старейшее издание датировано XVIII веком. Это книга «Политическая переписка императрицы Екатерины II: 1772–1773 гг.».

Библиотека рассчитана на 70 посадочных мест. Есть выход во внутренний двор вуза, где читатели могут заниматься под открытым небом.

В читальном зале организован специальный уголок картин художника и активиста международного антиядерного движения Карипбека Куюкова. В дальнейшем в библиотеке планируют проводить выставки, семинары, конференции и т. п.



