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    Библиотеку имени Абая модернизировали в Шымкенте

    19 Июня 2021, 21:19

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким города Шымкент Мурат Айтенов принял участие в церемонии открытия реконструированной центральной городской библиотеки имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    В мероприятии принял участие директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы К. Пикат. В библиотеке аким города ознакомился с книжным и читальным залами, новой системой работы зала «Music and Art Community Space», кофейней.

    Оценил величие мурала «Абай».

    Модернизация центральной городской библиотеки имени Абая началась в мае 2021 года. Ремонтные работы завершены. Она сдана в эксплуатацию в преддверии празднования Дня города — 19 июня. Библиотеку можно посетить через приложение «Ashyq».

    Отметим, на сегодняшний день в Шымкенте проводится работа по модернизации объектов культуры.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Общество
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