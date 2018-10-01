Библиотеки вдоль улиц появились в Кызылординской области

КАЗАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В районном центре Казалинского района поселке Айтеке би открылись «уличные библиотеки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казалинцы реализовывают проект «Уличная библиотека». Основная цель инициативы, реализуемой в области впервые - приглашение широкой общественности к чтению, к обмену книгами.

«Через уличную библиотеку, расположенную в нескольких местах, жители района имеют возможность читать книги, пока ждут общественный транспорт или взять с собой понравившуюся книгу, а затем вернуть. Для того, чтобы взять книгу, не требуется никаких документов, и не запрашивается читательский билет», - пояснила директор централизованной библиотечной системы района Индира Назарова.

Автор: Сәрсенқұл Назар

Перевод: Сания Кутбанова

