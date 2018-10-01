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Библиотеки вдоль улиц появились в Кызылординской области
КАЗАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В районном центре Казалинского района поселке Айтеке би открылись «уличные библиотеки», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казалинцы реализовывают проект «Уличная библиотека». Основная цель инициативы, реализуемой в области впервые - приглашение широкой общественности к чтению, к обмену книгами.
«Через уличную библиотеку, расположенную в нескольких местах, жители района имеют возможность читать книги, пока ждут общественный транспорт или взять с собой понравившуюся книгу, а затем вернуть. Для того, чтобы взять книгу, не требуется никаких документов, и не запрашивается читательский билет», - пояснила директор централизованной библиотечной системы района Индира Назарова.
Автор: Сәрсенқұл Назар
Перевод: Сания Кутбанова
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