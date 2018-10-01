Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 8 °С
Алматы: 23 °С
USD 364.35 EUR 423.16
RUB 5.56 CNY 53.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Библиотеки вдоль улиц появились в Кызылординской области

2 Октября 2018 04:46 221
Поделиться:
Библиотеки вдоль улиц появились в Кызылординской области

КАЗАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В районном центре Казалинского района поселке Айтеке би открылись «уличные библиотеки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Единение поколений: в Берлине открылась выставка казахстанских художниц
В 2 раза увеличились инвестиции в сферу досуга в Казахстане Мультимедийная выставка о Ермеке Серкебаеве открылась в Алматы

Казалинцы реализовывают проект «Уличная библиотека». Основная цель инициативы, реализуемой в области впервые - приглашение широкой общественности к чтению, к обмену книгами.

«Через уличную библиотеку, расположенную в нескольких местах, жители района имеют возможность читать книги, пока ждут общественный транспорт или взять с собой понравившуюся книгу, а затем вернуть. Для того, чтобы взять книгу, не требуется никаких документов, и не запрашивается читательский билет», - пояснила директор централизованной библиотечной системы района Индира Назарова.

Автор: Сәрсенқұл Назар

Перевод: Сания Кутбанова

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Культура,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив