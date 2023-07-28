Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Библиотекарей могут приравнять к учителям

    28 Июля 2023, 13:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защите населения РК рассматривают возможность приравнивания школьных библиотекарей к должности «Преподаватель», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приравнивание библиотекарей в организациях образования к должности «Преподаватель» будет тщательно изучен и проработан. В том числе будет анализированы вопросы потребности такой должности, их должностные обязанности, заработная плата и другое», - говорится в ответе заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой на депутатский запрос.

    Она добавила, что в случае приравнивания, на библиотекарей будут распространяться все нормы, предусмотренные законом РК «О статусе педагога», включая аттестацию.

    По данным Тамары Дуйсеновой, в этом году планируется провести курсы повышения квалификации для более 2,1 тысячи школьных библиотекарей. Обучение будет по таким направлениям, как IT-компетентность и цифровая грамотность, авторское право, soft и hard skills современного библиотекаря, продвижение библиотек в социальных сетях, нетворкинг в библиотеке.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Минтруда РК Педагоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько казахстанцев стало получать повышенную пенсию
    Свыше 800 новых профессий включат в казахстанский Нацклассификатор занятий
    Китайцы составляют четверть иностранных рабочих в Казахстане
    Более 3,2 млн работников застрахованы от несчастных случаев в Казахстане
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области