Библиотека Елбасы и Министерство образования подписали меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Библиотекой Первого Президента РК - Елбасы и Министерством образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью подписания меморандума является продвижение идей и инициатив Елбасы, а также реализация совместных культурно-образовательных и научно-исследовательских проектов. Основными формами сотрудничества в рамках меморандума будут совместные исследовательские программы, организация научно-практических мероприятий и информационный обмен.

Соглашение подписано директором библиотеки Елбасы Амерханом Рахимжановым и министром образования и науки РК Асхатом Аймагамбетовым.

«В рамках программы «Рухани жаңғыру» реализуются программы касательно образовательной и научной сферы. Считаю, что в рамках программы очень важно проводить уроки для школьников в стенах центра, музея. Здесь представлены различные книги, наследие и в целом история страны. Еще будут новые инициативы. Мы планируем организовать симпозиумы, круглые столы, конференции. Даже можно провести конкурсы эссе», - прокомментировал министр Асхат Аймагамбетов.

«Уверен, что меморандум позволит дальше расширять совместную деятельность сторон, направленную на информационно-имиджевое продвижение внутриполитических и внешнеполитических инициатив и глобальных идей Елбасы, всестороннее изучение вклада Елбасы в развитие Казахстана и продвижение идей систем глобальной безопасности по всему миру», - сказал Амерхан Рахимжанов.

Отметим, что в ходе мероприятия министру образования были переданы книга и электронный вариант издания на диске для передачи в вузы Казахстана, также книги, подготовленные авторским коллективом Библиотеки Елбасы.

Также в рамках мероприятия была презентована книга «Лекции Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в ведущих университетах мира» в печатном и электронном форматах. Руководителем издательского проекта является руководитель Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор политических наук, профессор Махмуд Касымбеков.

Был продемонстрирован презентационный видеоролик, который знакомит с содержанием книги, ее целями и задачами, содержит отрывки видео-выступлений лекций Елбасы в ведущих университетах мира.