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    Библиотечные фонды оцифровывают в Карагандинской области

    2 Августа 2019, 16:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ ­ - В библиотеках Карагандинской области ведётся активная работа по оцифровке фондов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В первую очередь оцифровываетсяфонд краеведческой литературы. По программе «Рухани жаңғыру» и подпрограмме«Рухани қазына» реализуются проекты развития информационных технологий.

    Библиотеки не толькооцифровывают статьи, но и создают полнотекстовые базы данных, электронныебиблиотеки. На сегодня оцифровано около 53 тысяч документов, это более 164тысяч страниц. Оцифрованные документы привязываются к электронному каталогу.Привязано 35 720 краеведческих документов. В Казахстанскую национальнуюэлектронную библиотеку передано 396 названий книг краеведческого характера.

    Карагандинская областнаяуниверсальная научная библиотека им. Н. В. Гоголя по программе «Рухани жаңғыру»занялась производством уникальных краеведческих ресурсов. Масштабный проектвключает в себя создание литературного атласа области, электронной энциклопедии«Қаз дауысты Қазыбек би», книги Трудовой славы области, краеведческих прогулоки др.

    Краеведческие периодическиеиздания являются важным и ценным источником информации, во многих случаях единственным.Поэтому очень важно их сохранить с помощью цифровых технологий.

    Библиотеки области расширяютбиблиотечные услуги и сервисы, используя при этом мобильные иинтернет-технологии.

    Шахтинская централизованнаябиблиотечная система по программе «Рухани жаңғыру» реализовала проект «ИсторияКарлага в цифровом формате». Оцифрованы газеты 30-х годов. Создан электронныйкаталог «Карлаг в цифровом формате» с полнотекстовой базой данных.

    В рамках программы «ЦифровойКазахстан» предусмотрено завершение комплексной оцифровки всего библиотечногофонда страны до 2022 года. Для ускорения процесса в области планируетсяприобрести для библиотек планетарные сканеры и ввести в штатспециалистов-оцифровщиков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Рухани жаңғыру Общество
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