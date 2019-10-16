Библионочь прошла в Актюбинской областной библиотеке имени С. Баишева

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской областной универсальной научной библиотеке имени Сактагана Баишева вчера прошла акция «Библионочь», направленная на поддержку чтения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Библиотека расширила время и формат своей работы, открыв свои двери с 7 вечера до 12 ночи. Посетителям была представлена широкая праздничная программа - каждый библиотечный отдел организовал свои мероприятия для целевой аудитории.

«Фонд нашей библиотеки составляет 350 тыс. книг. Это различная литература для широкого круга читателей. Постоянными читателями библиотеки являются в основном люди среднего возраста, те, кто не умеет пользоваться электронными книгами, компьютером, имеет проблемы со зрением. В год количество постоянных читателей составляет 24 тыс. человек», - говорит заведующая отделом библиотеки Сара Мамбетова.

Так, для любителей поэзии был организован литературный марафон, встреча с местными поэтами и писателями, в американском уголке прошел конкурс среди любителей английского языка, различные выставки книг, газет и журналов прошли в отделах библиотеки. В выставочном зале были представлены работы актюбинских художников Ануара Отеген Тана, Ирины и Айгуль Курманалиных. Конкурс молодых библиотекарей собрал более 50 участников из районов области.

На третьем этаже библиотеки можно было ознакомиться с выставкой редких книг. Самой древней книгой библиотеки является «Иностранные сочинения и акты» 1847 года.

«В нашем отделе хранится около 600 редких книг. Издания поступили к нам из разных источников, из других библиотек, из частных коллекций. Затем из них был сформирован книжный музей библиотеки. Есть у нас также книги малютки-карманные издания, также есть книги с автографами авторов. В основном это автографы местных поэтов и писателей, а также поэтов Олжаса Сулейменова, Мухтара Шаханова», - рассказывает заведующая отделом хранения основного фонда Татьяна Моисеева.