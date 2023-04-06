Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Бибисара Асаубаева - вторая на Гран-при ФИДЕ в Индии

    6 Апреля 2023, 07:30

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели завершились партии 11-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ. Двукратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева завершила турнир в числе первой тройки призеров, передает МИА «Казинформ».

    Казахстанка разделила поделила первое-третье места с российской шахматисткой Александрой Горячкиной и Чжу Цзиньэр из Китая.

    Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Хампи Конеру. Бибисара разошлась миром с россиянкой Екатерина Лагно. Чжу Цзиньэр не смогла обыграть грузинку Нино Батсиашвили. В итоге после заключительного тура во главе таблицы сразу три шахматистки, набравшие по шесть очков: Бибисара Асаубаева, Чжу Цзиньэр и Александра Горячкина.

    «Это был один из самых тяжелых турниров в моей жизни. Из-за проблем до начала турнира мне пришлось сыграть 8 партий подряд без выходных. Первый раз держала мусульманский пост во время турнира. И еще, к сожалению, заболела в середине. Итогами я довольна: 1. дележ 1-3 места (второе место по дополнительным показателям). 2. Второй балл мужского гроссмейстера. 3. +24 пункта рейтинга Elo. Турнир прошел для меня интересно, не обошлось без пары упущений в позициях с большим перевесом… Но, как говорится: есть над чем работать», - сообщила Бибисара Асаубаева в Instagram, добавив, что следующий турнир начнётся уже совсем скоро в Астане.

    С 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. За титул будут бороться Ян Непомнящий (ФИДЕ) и Дин Лижэнь (КНР).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шахматы Бибисара Асаубаева
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца на вечере бокса в США
    Александр Бублик узнал первого соперника на турнире в Барселоне
    Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
    Мейирим Нурсултанов сообщил о новой цели после защиты титула WBO International
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров