Бибисара Асаубаева - вторая на Гран-при ФИДЕ в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели завершились партии 11-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ. Двукратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева завершила турнир в числе первой тройки призеров, передает МИА «Казинформ».

Казахстанка разделила поделила первое-третье места с российской шахматисткой Александрой Горячкиной и Чжу Цзиньэр из Китая.

Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Хампи Конеру. Бибисара разошлась миром с россиянкой Екатерина Лагно. Чжу Цзиньэр не смогла обыграть грузинку Нино Батсиашвили. В итоге после заключительного тура во главе таблицы сразу три шахматистки, набравшие по шесть очков: Бибисара Асаубаева, Чжу Цзиньэр и Александра Горячкина.

«Это был один из самых тяжелых турниров в моей жизни. Из-за проблем до начала турнира мне пришлось сыграть 8 партий подряд без выходных. Первый раз держала мусульманский пост во время турнира. И еще, к сожалению, заболела в середине. Итогами я довольна: 1. дележ 1-3 места (второе место по дополнительным показателям). 2. Второй балл мужского гроссмейстера. 3. +24 пункта рейтинга Elo. Турнир прошел для меня интересно, не обошлось без пары упущений в позициях с большим перевесом… Но, как говорится: есть над чем работать», - сообщила Бибисара Асаубаева в Instagram, добавив, что следующий турнир начнётся уже совсем скоро в Астане.

С 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. За титул будут бороться Ян Непомнящий (ФИДЕ) и Дин Лижэнь (КНР).



