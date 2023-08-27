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    Бибисара Асаубаева возглавила рейтинг лучших казахстанских шахматисток

    27 Августа 2023, 10:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу на международном шахматном фестивале в Абу-Даби и стала лучшей в рейтинге шахматисток Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    На фестивале в Абу-Даби среди женщин первое место заняла Бибисара Асаубаева (5,5 очков из 9 возможных, 22 место в общем рейтинге). Данный результат вывел спортсменку на первое место в рейтинге казахстанских шахматисток.

    В группе «Masters» из казахстанских участников лучший результат среди мужчин у Арыстанбека Уразаева – 6,0 очков из 9 возможных. Две заключительные победы над сильными соперниками позволили актюбинскому мастеру выполнить норму гроссмейстерского балла.

    Также сильный состав собрал женский турнир («Ladies»). Альфия Насыбуллина (Астана) набрала 5,5 очков из 7 возможных и разделила третье место, по дополнительным показателям заняв пятое. У Анель Муратовой (Алматы) 5,0 очков и 10-е место в общем зачете.

    Напомним, Бибисара Асаубаева является заслуженным мастером спорта РК по шахматам.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Шахматы Бибисара Асаубаева спортсмены Казахстана
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