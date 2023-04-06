Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Бибисара Асаубаева - вторая на Гран-при ФИДЕ в Индии

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 07:30
Бибисара Асаубаева - вторая на Гран-при ФИДЕ в Индии Фото: sports.kz

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели завершились партии 11-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ. Двукратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева завершила турнир в числе первой тройки призеров, передает МИА «Казинформ».

Казахстанка разделила поделила первое-третье места с российской шахматисткой Александрой Горячкиной и Чжу Цзиньэр из Китая.

Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Хампи Конеру. Бибисара разошлась миром с россиянкой Екатерина Лагно. Чжу Цзиньэр не смогла обыграть грузинку Нино Батсиашвили. В итоге после заключительного тура во главе таблицы сразу три шахматистки, набравшие по шесть очков: Бибисара Асаубаева, Чжу Цзиньэр и Александра Горячкина.

«Это был один из самых тяжелых турниров в моей жизни. Из-за проблем до начала турнира мне пришлось сыграть 8 партий подряд без выходных. Первый раз держала мусульманский пост во время турнира. И еще, к сожалению, заболела в середине. Итогами я довольна: 1. дележ 1-3 места (второе место по дополнительным показателям). 2. Второй балл мужского гроссмейстера. 3. +24 пункта рейтинга Elo. Турнир прошел для меня интересно, не обошлось без пары упущений в позициях с большим перевесом… Но, как говорится: есть над чем работать», - сообщила Бибисара Асаубаева в Instagram, добавив, что следующий турнир начнётся уже совсем скоро в Астане.

С 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. За титул будут бороться Ян Непомнящий (ФИДЕ) и Дин Лижэнь (КНР).


Спорт   Шахматы   Бибисара Асаубаева  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук РК
Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук РК
Снег выпал в Саудовской Аравии
Снег выпал в Саудовской Аравии
Лидеры протестующих в Астане нефтяников выступили с заявлением
Лидеры протестующих в Астане нефтяников выступили с заявлением
Работники из Жанаозена задержаны за проведение несанкционированного митинга – полиция Астаны
Работники из Жанаозена задержаны за проведение несанкционированного митинга – полиция Астаны
Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области
Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области
Видео с «уплывающим» мостом прокомментировали в акимате в СКО
Видео с «уплывающим» мостом прокомментировали в акимате в СКО
Бауыржан Ералы стал акимом Сарыаркинского района Астаны
Бауыржан Ералы стал акимом Сарыаркинского района Астаны
В горах Алматы сходят «мокрые» лавины
В горах Алматы сходят «мокрые» лавины
Казахстанец Дмитрий Попко сотворил сенсацию на турнире в США
Казахстанец Дмитрий Попко сотворил сенсацию на турнире в США