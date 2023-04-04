Бибисара Асаубаева сохранила лидерство после 9-го раунда Гран-При по шахматам в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) завершились все партии 9-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Лидер соревнований - казахстанка Бибисара Асаубаева - сыграла вничью с Наной Дзагнидзе из Грузии. Также не выявили лучшую индианки Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами выиграла у представительницы Индии Харики Дронавалли. Ещё одна российская шахматистка Полина Шувалова чёрными фигурами уступила грузинке Нино Бациашвили.

Положение участниц после 9-го тура:

1. Бибисара Асаубаева — 5,5 очка из 8.

2. Александра Горячкина — 5 из 7.

3. Чжу Цзиньэр — 4,5 из 7.

4. Екатерина Лагно — 4 из 7.

5–6. Полина Шувалова, Хампи Конеру — по 3,5 из 7.

7. Харика Дронавалли — 3 из 7.

8. Нино Бациашвили — 2,5 из 7.

9. Нана Дзагнидзе — 2,5 из 8.

10. Рамешбабу Вайшали — 2 из 7/

Бибисара опережает в таблице на полбалла Александру Горячкину, от которой потерпела единственное поражение на турнире. При этом казахстанке осталось провести один матч, а россиянке еще два. Турнир завершится 5 апреля, передает Telegram-канал «Спорт Шредингера».