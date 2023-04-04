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    08:45, 04 Апрель 2023 | GMT +6

    Бибисара Асаубаева сохранила лидерство после 9-го раунда Гран-При по шахматам в Нью-Дели

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    Фото: facebook.com/kazchesskz
    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) завершились все партии 9-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    Лидер соревнований - казахстанка Бибисара Асаубаева - сыграла вничью с Наной Дзагнидзе из Грузии. Также не выявили лучшую индианки Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами выиграла у представительницы Индии Харики Дронавалли. Ещё одна российская шахматистка Полина Шувалова чёрными фигурами уступила грузинке Нино Бациашвили.

    Положение участниц после 9-го тура:

    1. Бибисара Асаубаева — 5,5 очка из 8.

    2. Александра Горячкина — 5 из 7.

    3. Чжу Цзиньэр — 4,5 из 7.

    4. Екатерина Лагно — 4 из 7.

    5–6. Полина Шувалова, Хампи Конеру — по 3,5 из 7.

    7. Харика Дронавалли — 3 из 7.

    8. Нино Бациашвили — 2,5 из 7.

    9. Нана Дзагнидзе — 2,5 из 8.

    10. Рамешбабу Вайшали — 2 из 7/

    Бибисара опережает в таблице на полбалла Александру Горячкину, от которой потерпела единственное поражение на турнире. При этом казахстанке осталось провести один матч, а россиянке еще два. Турнир завершится 5 апреля, передает Telegram-канал «Спорт Шредингера».


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