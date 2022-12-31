Бибисара Асаубаева сделала заявление после второго «золота» чемпионата мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сделала заявление после второго «золота» чемпионата мира, передает МИА «Казинформ».

«Говорят, второй раз в одну реку не войдёшь. Но то река, а это – чемпионат мира по шахматам. Да еще и в моем родном Казахстане. Ответственность колоссальная: защитить чемпионство и второй раз подряд стать чемпионкой мира по блицу среди женщин. Но я справилась. В этот раз цифра 13 оказалась победной. Именно столько очков я набрала на блице и заняла первое место», - написала Бибисара Асаубаева в Instagram.

«Меня часто спрашивают: «Что главное в победе?». Скажу откровенно: все. Начиная от подготовки, психологического настроя, заканчивая поддержкой родных, близких и болельщиков.

В этот раз подготовка была, будто перед полетом в космос. Мама организовала сборы с лучшими тренерами. Я готовилась усиленно каждый день…и заболела. Все дни рапида сильно температурила. Расстроилась. Но мама нашла нужные слова поддержки: «Сара, у тебя все получится в блице!». Так и вышло. Интересная закономерность: как мама говорит, так и происходит.И вот заветная медаль! Я счастлива, что чемпионат мира по шахматам прошел в моей родной стране, в Казахстане, и я оставила «золото» дома!» - отметила чемпионка.

Свою победу она посвятила своим маме и отцу.

«А также выражаю огромную благодарность всем, кто верил в меня. Всем казахстанцам, шахматистам, болельщикам, кто все эти дни поддерживал, вселял уверенность, настраивал на победу. Ценю и дорожу вами! Без вашей поддержки было бы тяжело. Ура! Да здравствует Казахстан! Да здравствуют шахматы!» - отметила Бибисара Асаубаева.

Как сообщалось, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу.

В прошлом году Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу в польском городе Варшава и там же заняла второе место по рапиду.

В 2019 году Бибисара Асаубаева стала гроссмейстером среди женщин, а спустя год получила звание международного мастера среди мужчин.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц.

Фото: www.instagram.com/kzchessfederation