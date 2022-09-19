Бибисара Асаубаева одержала первую победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодая казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева (рейтинг ФИДЕ - 2439) обыгрывает 12-ю чемпионку мира по шахматам среди женщин россиянку Александру Костенюк (2521) и одерживает первую победу на первом этапе женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

А Жансая Абдумалик (2495) сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи (2525) во втором туре женского Гран-при.

Ранее Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева сыграли вничью в матче первого тура первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане.

Как сообщалось, 17 сентября состоялось открытие первого этапа женского Гран-при ФИДЕ.

Турнир собрал 12 сильнейших шахматисток мира в столице Казахстана. В этой серии этапа Women Grand Prix-2022 (WGP) честь Казахстана защищает Бибисара Асаубаева. Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик также вошла в список участниц.

По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.





Фото: sports.kz



