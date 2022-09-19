Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Бибисара Асаубаева одержала первую победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ

    19 Сентября 2022, 20:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодая казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева (рейтинг ФИДЕ - 2439) обыгрывает 12-ю чемпионку мира по шахматам среди женщин россиянку Александру Костенюк (2521) и одерживает первую победу на первом этапе женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    А Жансая Абдумалик (2495) сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи (2525) во втором туре женского Гран-при.

    Ранее Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева сыграли вничью в матче первого тура первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане.

    Как сообщалось, 17 сентября состоялось открытие первого этапа женского Гран-при ФИДЕ.

    Турнир собрал 12 сильнейших шахматисток мира в столице Казахстана. В этой серии этапа Women Grand Prix-2022 (WGP) честь Казахстана защищает Бибисара Асаубаева. Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик также вошла в список участниц.

    По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.


    Фото: sports.kz


    Спорт Шахматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
    Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
    «Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров