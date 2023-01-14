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    Бибигүл Жексенбай станет сенатором от Астаны: предварительные итоги ЦИК

    14 Января 2023, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия публикует предварительные итоги выборов депутатов сенаторов, передает МИА «Казинформ».

    Больше всех голосов по предварительным результатам голосования в Астане набрала Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы.

    Сегодня, 14 января, в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

    По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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