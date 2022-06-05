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    Бибигуль Тулегенова проголосовала на референдуме из дома

    5 Июня 2022, 18:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Народная артистка Республики Казахстан, почетный гражданин Алматы Бибигуль Тулегенова заявила, что день референдума - это большой праздник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня большой праздник - день референдума. Казахстан, я считаю, самая стойка республика. Я надеюсь, что наш Президент вложит все свои силы в развитие страны. Наша молодежь должна работать, должны вкладывать свои силы в государство, так как наше время уже уходит. Сейчас мы должны работать не только на развитие, но и на статус большой республики, которая может конкурировать с другими государствами», - приводит слова Бибигуль Тулегеновой региональная служба коммуникаций Алматы.

    Ранее сообщалось , что более 2,5 тыс. алматинцев изъявили желание проголосовать на дому.

    В Алматы открыты 574 избирательных участка. В городе право голосовать на референдуме имеют более 1,1 млн человек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Конституция Общество Референдум
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