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    Бибигуль Асылова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК

    11 Марта 2022, 09:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Асылова Бибигуль Амангельдиновна освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области. Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум, Казахскую государственную академию управления.

    Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления. В 1994-1998 гг. — работала специалистом в государственных органах гг. Кокшетау и Петропавловска.

    В 1998-2016 гг. — работала в структурах Министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения. С июня 2016 года по настоящее время являлась вице-министром образования и науки РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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