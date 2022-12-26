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    Безвозмездный грант обещала аферистка жительнице Шымкента

    26 Декабря 2022, 10:21

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аферистка обещала безвозмездный грант жительнице Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции аль-Фарабийского района с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, знакомая обещала ей помощь в получении безвозмездного гранта в размере 1,2 млн тенге для открытия своего бизнеса. Доверчивая гражданка за эту услугу отдала злоумышленнице 100 тысяч тенге. Однако спустя время обещание она не выполнила и деньги не вернула.

    Указанный факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК. В результате оперативных работ полицейские задержали подозреваемую, ей оказалась 35-летняя жительница города.

    Проводится досудебное расследование.
    Борьба с преступностью Шымкент Мошенничество
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