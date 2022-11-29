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    Безвизовый режим введут для иностранных игроков казино в Кыргызстане

    29 Ноября 2022, 14:37

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Безвизовый въезд в страну предлагается ввести в Кыргызстане для иностранцев, посещающих специальные игорные зоны страны. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабинета министров КР.

    С целью создания благоприятных условий для упрощенного въезда, иностранцам разрешается без оформления визы въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории Кыргызстана исключительно для посещения специальной игорной зоны. По прибытию в КР посетителям казино необходимо только предъявить действительный документ, удостоверяющей личность при прохождении паспортного контроля. При этом, иностранцы смогут находиться в Кыргызстане не более пятнадцати суток, без необходимости прохождения регистрации в уполномоченном государственном органе.

    Кроме того, законопроектом предусмотрена ответственность иностранных граждан за незаконное пересечение ими границ специализированной игорной зоны в виде исправительных работ на срок от одного до трех лет или штрафа от 500 до 1000 расчетных показателей, либо лишения свободы на срок до двух лет.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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