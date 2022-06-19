Безвизовый режим сроком на 14 дней для граждан Ирана вводит Казахстан

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран провел встречу с Ибрахимом Раиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском комплексе «Саадабад». Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси проследовали во дворец «Джумхурия», где представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии состоялась встреча в узком формате. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Ибрахима Раиси за приглашение посетить с официальным визитом Иран.

«Хочу выразить признательность за радушный прием и гостеприимство. Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. В качестве Президента я впервые нахожусь в Иране. Этот визит имеет важное значение. Уверен, что сегодняшние переговоры придадут импульс развитию сотрудничества между нашими странами. Казахи говорят: «Право соседа – право Всевышнего» («Көрші ақысы – тәңір хақысы»). Наша страна всегда жила в мире и согласии с соседями. Иран – наш ближайший сосед в Прикаспийском регионе и надежный партнер», – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на важной дате – 30-летии установления дипломатических отношений между двумя странами. Он полагает, что за это время усилились взаимосвязи и более окрепла дружба между нашими странами.

«С каждым днем динамично развиваются наши всесторонние контакты. Это результат политического диалога, основанного на взаимном доверии. Действуют межправительственные, парламентские и деловые советы. Несмотря на существующие барьеры, существенно расширяется торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии нынешнего года взаимный товарооборот достиг 50%. Следующая цель – не сбавляя темпа, его наращивание. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Я высоко оцениваю Ваш вклад в развитие нашего партнерства. Со свой стороны готов приложить все усилия для продвижения нашего сотрудничества», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства акцентировал внимание, что в рамках сегодняшнего визита было принято важное решение.

«Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество», – отметил Президент Казахстана.

Президент Ибрахим Раиси поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за принятие его приглашения посетить с официальным визитом Исламскую Республику Иран.

«Наша с Вами первая встреча состоялась на полях саммита в Душанбе. Я очень рад приветствовать Вас в Тегеране. Уверен, что Ваш визит в Иран придаст новый импульс и станет великим поворотом в наших взаимоотношениях», – сказал глава Ирана.