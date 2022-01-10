Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Безусловно, миротворческий контингент будет выведен с территории Казахстана – В. Путин

    10 Января 2022, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Безусловно, миротворческий контингент будет выведен с территории Казахстана. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы понимаем, что угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди и у них другие цели», - сказал Владимир Путин.

    Президент России подчеркнул, что безусловно, миротворческий контингент будет выведен с территории Казахстана.

    Добавив, что уже в ближайшее время общими усилиями ситуация по всему Казахстану стабилизируется.


    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ Россия ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай