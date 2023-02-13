Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Безработным гражданам через SMS-сообщения сообщили о возможностях трудоустройства

13 Февраля 2023, 20:10
Безработным гражданам через SMS-сообщения сообщили о возможностях трудоустройства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК направило более 12 тысячам казахстанцев из числа безработной молодежи в возрасте от 23 до 35 лет SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Гражданам были направлены SMS-сообщения о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

«В целом каждый казахстанец может получить консультацию о возможностях трудоустройства, получения выплаты по потере работы и других мерах господдержки через портал «Enbek.kz», центр занятости населения или единый контакт-центр 1414», – проинформировал директор департамента занятости населения Минтруда Аскар Ниязов.

Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане внедрена Цифровая карта семьи, позволяющая на основании данных информационных систем государственных органов выявлять граждан, которым полагается государственная поддержка, и в проактивном формате оказывать им помощь.


Новости по теме
Порог черты бедности изменится с 2025 года в Казахстане
Начался прием документов для льготного микрокредитования молодежи
Более 55 тысяч новых рабочих мест создадут в Астане
Теги:
Читайте также
Порог черты бедности изменится с 2025 года в Казахстане
Прием документов для льготного микрокредитования молодежи начался в Казахстане
Более 55 тысяч новых рабочих мест создадут в Астане
350 грантов получили астанчане на реализацию бизнес-идей
Сколько иностранцев работает в Казахстане
В 2023 году впервые была назначена выплата в связи с потерей работы 14,3 тысячи казахстанцам
В январе более 350 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь
45 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей