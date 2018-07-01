Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 30 °С
Алматы: 31 °С
USD 345.55 EUR 401.01
RUB 5.45 CNY 50.98
Скачать

Безработных жителей отдаленных сел ВКО обучают через мобильный центр

20 Июля 2018 16:51 310
Поделиться:
Безработных жителей отдаленных сел ВКО обучают через мобильный центр

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -  В рамках первого направления программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»  в Семее второй год проводится обучение по месту жительства безработных жителей отдаленных населенных пунктов города  через Мобильный учебный центр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Семея.

Новости по теме

13 тысяч рабочих мест создают в Павлодарской области ежегодно - аким Бакауов
Жансеит Туймебаев пригласил выпускников работать в Туркестане

В отчетном году по Семейскому региону запланировано было обучить 70 человек из числа сельских безработных Караоленского, Абралинского, Алгабасского, Акбулакского и Айнабулакского сельских округов через МУЦ КГКП «Электротехнический колледж» по профессиям: электрогазосварщик, повар-кондитер, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, оператор ЭВМ и повар.

На июль по Караоленскому сельскому округу в селе Кайнар 7 человек завершили курсы  электрогазосварщиков, 15  -   поваров-кондитеров, 5  -  операторов ЭВМ, пятеро обучаются на электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию.

В селе  Айнабулак Айнабулакского сельского округа 10 человек завершили курсы  электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию, 5 - поваров.  В селе Акбулак Акбулакского сельского округа пятеро завершили курсы  поваров-кондитеров;  в селе Абралы Абралинского сельского округа 5 человек завершили курсы электрогазосварщиков. В селе Алгабас Алгабасского сельского округа  5 безработных обучались  на оператора ЭВМ, 8 человеск  обучаются на повара. Всего 60 человек.

Участникам программы, проходящим краткосрочное профессиональное обучение, кроме государственной поддержки по оплате, предусмотрена стипендия в размере 16 759 тенге в месяц.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акимат, Восточно-Казахстанская область, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив