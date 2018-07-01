Безработных жителей отдаленных сел ВКО обучают через мобильный центр

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках первого направления программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в Семее второй год проводится обучение по месту жительства безработных жителей отдаленных населенных пунктов города через Мобильный учебный центр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Семея.

В отчетном году по Семейскому региону запланировано было обучить 70 человек из числа сельских безработных Караоленского, Абралинского, Алгабасского, Акбулакского и Айнабулакского сельских округов через МУЦ КГКП «Электротехнический колледж» по профессиям: электрогазосварщик, повар-кондитер, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, оператор ЭВМ и повар.

На июль по Караоленскому сельскому округу в селе Кайнар 7 человек завершили курсы электрогазосварщиков, 15 - поваров-кондитеров, 5 - операторов ЭВМ, пятеро обучаются на электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию.

В селе Айнабулак Айнабулакского сельского округа 10 человек завершили курсы электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию, 5 - поваров. В селе Акбулак Акбулакского сельского округа пятеро завершили курсы поваров-кондитеров; в селе Абралы Абралинского сельского округа 5 человек завершили курсы электрогазосварщиков. В селе Алгабас Алгабасского сельского округа 5 безработных обучались на оператора ЭВМ, 8 человеск обучаются на повара. Всего 60 человек.

Участникам программы, проходящим краткосрочное профессиональное обучение, кроме государственной поддержки по оплате, предусмотрена стипендия в размере 16 759 тенге в месяц.