Безработных начали трудоустраивать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках Дорожной карты занятости на сегодня было запущено 74 проекта с охватом более пяти тысяч рабочих мест. Трудоустроены уже 1813 человек, 404 из них молодежь до 29 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дорожная карта занятости предполагает 214 инфраструктурных проектов, на которых предусмотрено 26 тысяч рабочих мест - это благоустройство города, строительные проекты, ремонтные работы, текущий ремонт.

«Эта программа направлена на создание новых дополнительных рабочих мест и развитие инфраструктурных проектов. Основная цель Дорожной карты занятости - это недопущение роста безработицы и занятость населения», - сказала директор центра занятости города Диляра Иманкулова

Она добавила, что в рамках ЧП и карантина очень много людей остались без работы и за этот период в центр обратились более 3000 человек, которые нуждались в трудоустройстве.

«Тем людям, которым мы не смогли подобрать что-то постоянное из рабочих мест, в рамках программы продуктивной занятости массового предпринимательства «Енбек» можем предложить временную работу. Это общественные работы, где не предусмотрены квалификации, это молодежная практика и социальные рабочие места, где работодатель, установив заработную плату (допустим 90 или 100 тысяч тенге), 35% субсидируется государством», - добавила она.

Эта программа создана для поддержки как работодателя, так и соискателя, поскольку сейчас очень многие предприятия не имеют возможности взять на постоянную работу кого-то из-за простоя во время карантина.

«Кроме этого, наша программа предусматривает помощь для самозанятых лиц. Если человек является индивидуальным предпринимателем, он имеет возможность получить грант либо микрокредитование в размере 8 тысяч месячных показателей, что составляет около 20 млн тенге под 6% годовых. Может открыть свой бизнес либо же расширить его», - сказала Диляра Иманкулова.

По ее словам, многодетные, малообеспеченные семьи, молодежь до 29 лет, инвалиды имеют возможность обучиться через центр и пройти краткосрочные курсы, получить сертификат и грант в размере 200 МРП (505 600 тенге) для того, чтобы закупить оборудование и открыть свой маленький бизнес.

Горожане, которые нуждаются в трудоустройстве, могут обратиться в центр занятости, получить постоянную или временную работу. Для этого необходимо иметь удостоверение личности. Возраст соискателя должен быть от 16 до 63 лет. При этом никакой прописки не надо.

В рамках программы «Енбек» предусмотрена также переподготовка либо повышение квалификации, краткосрочные курсы - это не более 6 месяцев.

«Мы имеем возможность переобучить либо безработный может получить какую-то профессию по заявкам работодателей. То есть, мы работаем на текущую заявку, если работодателю необходим, например, в той же строительной сфере арматурщик либо каменщик, он может дать заявку нам и мы готовы переобучить и направить людей. На сегодня таких заявок от работодателей не поступало», - пояснила спикер.

Директор центра заявила, что самые востребованные профессии в сфере услуг: повара, кондитеры, кулинары, мастера маникюра и педикюра. Они также могут открыть свой бизнес, воспользовавшись грантами.

Одним из тех, кто нашел работу в рамках дорожной карты занятости, был Канат Канаев. Он отец двоих детей, по профессии строитель.

«Во время карантина я остался без работы. Обратился в центр занятости. Мне нашли работу по профессии. Вот уже вторую неделю хожу. Сейчас занимаемся благоустройством сквера. Работа с 09:00 до 18:00 часов. Живу недалеко. Очень удобно. Я рад. Спасибо акимату за возможность и поддержку», - сказал алматинец.