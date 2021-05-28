Безработных мужчин в СКО оказалось больше, чем женщин

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам первого квартала в органах занятости зарегистрировали 5,2 тысячи безработных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента статистики, уровень безработицы составил 4,9%. При этом в числе безработных – более 52% мужчин и около 48% женщин. Уровень безработицы среди молодежи – к этой категории относятся жители области в возрасте от 15 до 28 лет – составил 3%.

Статистики отметили, что доля зарегистрированных безработных составила 1,7% от рабочей силы. В сравнении с таким же периодом прошлого года, число безработных возросло – с 4,4 тысячи до 5,2 тысячи. Соответственно, увеличилась и доля безработных – с 1,4% до 1,7%.

Всего численность рабочей силы по области составляет 296,2 тысячи человек, или почти 69% от численности населения региона. Практически в равной степени в различных сферах экономики заняты мужчины и женщины. При этом более 74% занятого населения – наемные работники.