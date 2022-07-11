Безработных бесплатно обучат рабочим профессиям в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау безработных граждан бесплатно обучат рабочим профессиям. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году за счет средств местного бюджета планируется обучить рабочим профессиям 918 человек, направив на это 158,6 млн тенге. Еще 1 тыс. человек пройдут обучение за счет средств одной из нефтяных компаний. Обучение будут вести по 11 специальностям - монтажник строительных лесов, рабочий-бетонщик по общим строительным работам, формовщик и арматурщик, трубомонтажник, монтажник металлоконструкций, электромонтажник, сварщик труб, сварщик металлоконструкций, маляр, отделочник и другие», - сообщил Азамат Мамбетов. К обучению на краткосрочных курсах по рабочим специальностям за счет бюджета уже приступил 61 человек. Работа по отбору желающих получить профессию продолжается.