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    Безработных астанчан приглашают активней участвовать в Дорожной карте занятости

    8 Июня 2020, 18:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в рамках Дорожной карты занятости занимаются подбором кадров необходимой квалификации и направляют на собеседование на инфраструктурные проекты, передает официальный сайт столичного акимата.

    На проекты Дорожной карты занятости – 2020-2021 через Центр занятости планируется трудоустроить 7 627 человек, сообщил сегодня на брифинге в пресс-центре акимата Нур-Султана директор столичного Центра занятости населения Бакытбек Кабжанов.

    «По состоянию на 5 июня по Дорожной карте занятости трудоустроено 2 410 человек. Участники – безработные. Для участия в программе необходимо обратиться в Центр занятости города, где вас зарегистрируют в качестве безработного. Перечень документов: удостоверение личности, трудовая книжка (при наличии), документы об образовании (аттестат, свидетельство, диплом), документы, подтверждающие прохождение обучения (удостоверение, сертификат), при наличии», – сказал Б. Кабжанов.

    Государственная программа «Дорожная карта занятости – 2020-2021» (ДКЗ) предусматривает реализацию инфраструктурных проектов. В рамках ДКЗ Центр занятости занимается подбором кадров необходимой квалификации и направляет на собеседование на инфраструктурные проекты. Здесь Центр занятости населения предлагает работу в сфере строительства, ремонта, благоустройства и озеленения.

    Напомним, Центр занятости населения акимата Нур-Султана оказывает государственные услуги для граждан и работодателей в части трудового посредничества, активных мер содействия занятости, организации социальной защиты от безработицы, а также реализует государственные программы «Еңбек» и «Дорожная карта занятости».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Занятость
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