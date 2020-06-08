Безработных астанчан приглашают активней участвовать в Дорожной карте занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в рамках Дорожной карты занятости занимаются подбором кадров необходимой квалификации и направляют на собеседование на инфраструктурные проекты, передает официальный сайт столичного акимата.

На проекты Дорожной карты занятости – 2020-2021 через Центр занятости планируется трудоустроить 7 627 человек, сообщил сегодня на брифинге в пресс-центре акимата Нур-Султана директор столичного Центра занятости населения Бакытбек Кабжанов.

«По состоянию на 5 июня по Дорожной карте занятости трудоустроено 2 410 человек. Участники – безработные. Для участия в программе необходимо обратиться в Центр занятости города, где вас зарегистрируют в качестве безработного. Перечень документов: удостоверение личности, трудовая книжка (при наличии), документы об образовании (аттестат, свидетельство, диплом), документы, подтверждающие прохождение обучения (удостоверение, сертификат), при наличии», – сказал Б. Кабжанов.

Государственная программа «Дорожная карта занятости – 2020-2021» (ДКЗ) предусматривает реализацию инфраструктурных проектов. В рамках ДКЗ Центр занятости занимается подбором кадров необходимой квалификации и направляет на собеседование на инфраструктурные проекты. Здесь Центр занятости населения предлагает работу в сфере строительства, ремонта, благоустройства и озеленения.

Напомним, Центр занятости населения акимата Нур-Султана оказывает государственные услуги для граждан и работодателей в части трудового посредничества, активных мер содействия занятости, организации социальной защиты от безработицы, а также реализует государственные программы «Еңбек» и «Дорожная карта занятости».