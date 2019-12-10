Безработную молодежь Актюбинской области трудоустроят в рамках проекта ПРООН

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – До 3 млн тенге грантовых средств смогут получить предприниматели городов Шалкар, Кандыагаш, поселка Шубаркудук, подав заявки до 20 декабря на проект ПРООН по трудоустройству уязвимой молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественное Объединение «ЭКОЦЕНТР» запустило проект по трудоустройству уязвимой молодёжи через поддержку предпринимательских инициатив в рамках проекта ПРООН в Казахстане.

«Основная цель нашего проекта - это не только создание 60 рабочих мест для молодежи, но и поддержка предпринимательских инициатив. Общая сумма 54,2 млн тенге. То есть порядка 30 бизнесменов получат безвозмездно на грантовой основе до 3 миллионов тенге. Конкурс ориентирован на предпринимателей, которым до 35 лет и их деятельность осуществляется не менее года», - говорит заместитель директора ОО «ЭКОЦЕНТР»​ Раушан Даулетбаева.​ ​

По словам организаторов, в конкурсе смогут принять участие молодые​ предприниматели трех городов Карагандинской области – Жезказгана, Сатпаева, Балхаша и в Актюбинской области – городов Шалкар, Кандыагаш и поселка Шубаркудук.

Ограничений по виду деятельности нет, главное, чтобы это не было государственной организацией или запрещенной деятельностью. Одно из непременных условий для бизнес проекта - создание новых рабочих мест для безработной молодежи. В ходе конкурса будут выбраны лучшие проекты по поддержке безработной молодежи.

Города Шалкар, Кандыагаш и поселок Шубаркудук были выбраны не случайно, отмечают организаторы, здесь сосредоточена основная часть безработной молодежи Актюбинской области.

«В категорию уязвимой молодежи входит молодежь, которая не работает и не учится. В рамках проекта ПРООН мы провели исследования и оказалось, что именно в городах Шалкар, Кандыагаш поселке Шубаркудук находится большое число безработной молодежи», - говорит координатор проекта ПРООН по Актюбинской области Едиль Аймагамбетов.

Победителей будет отбирать специальная комиссия. В нее войдут представители акиматов и ПРООН. Предпочтения будут отдавать проектам, имеющим устойчивость.

Желающие принять участие в данном конкурсе должны​ заполнить формы для участия в конкурсе и предоставить все необходимые документы до​ 20 декабря 2019​ года​ включительно на электронную почту: ​ ecocenter2010rk@gmail.com​ , в теме указать «Участие в конкурсе».

Более подробная информация о конкурсе на сайте организации www.ecocenter.kz

Телефоны для получения дополнительной информации: +7 (7212) 314455, +7 7012553668, +7 7017731071, +7 7015222515, +7 7022272168.