Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 60%

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 60% в июле 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

«Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец июля текущего года составила 1,45 млн человек и сократилась на 60,3% по сравнению с аналогичной датой прошлого года», - говорится в экспресс-обзоре департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Таким образом, количество безработных составляет 1,5% от общей численности рабочей силы. В прошлом году этот показатель составлял 3,9%.



