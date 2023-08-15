Безответственное отношение к безопасности объектов образования недопустимо – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил активизировать работу по обеспечению безопасности объектов образования. По его словам, свыше трети школ до сих пор не подключены к ЦОУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также недопустимо безответственное отношение и к обеспечению безопасности объектов образования. Уже неоднократно поручалось принять исчерпывающие меры по безопасности детей в организациях образования. Эти вопросы мы недавно рассматривали в рамках Республиканского штаба по реализации предвыборной программы Главы государства. До сих пор не все объекты образования соответствуют требованиям безопасности. Свыше трети школ до сих пор не подключены к Центрам оперативного управления полиции. Эту работу надо активизировать», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Премьер-Министр также отметил, что с 1 сентября абсолютно все учащиеся начальных классов, а это 1,5 млн детей будут охвачены бесплатным питанием.

«В этом году малообеспеченные семьи получат не менее 40 тысяч тенге на одного ребенка для приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Такая помощь будет оказана почти 500 тысячам детей. Для обеспечения подвоза детей в текущем году приобретено свыше 500 новых автобусов. К началу учебного года проведена большая работа по обеспечению готовности инфраструктуры и организации учебного процесса», - добавил Премьер-Министр Алихан Смаилов.

Ранее Премьер-Министр раскритиковал готовность школ к учебному году.