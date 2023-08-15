Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Безответственное отношение к безопасности объектов образования недопустимо – Алихан Смаилов

    15 Августа 2023, 17:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил активизировать работу по обеспечению безопасности объектов образования. По его словам, свыше трети школ до сих пор не подключены к ЦОУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также недопустимо безответственное отношение и к обеспечению безопасности объектов образования. Уже неоднократно поручалось принять исчерпывающие меры по безопасности детей в организациях образования. Эти вопросы мы недавно рассматривали в рамках Республиканского штаба по реализации предвыборной программы Главы государства. До сих пор не все объекты образования соответствуют требованиям безопасности. Свыше трети школ до сих пор не подключены к Центрам оперативного управления полиции. Эту работу надо активизировать», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Премьер-Министр также отметил, что с 1 сентября абсолютно все учащиеся начальных классов, а это 1,5 млн детей будут охвачены бесплатным питанием.

    «В этом году малообеспеченные семьи получат не менее 40 тысяч тенге на одного ребенка для приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Такая помощь будет оказана почти 500 тысячам детей. Для обеспечения подвоза детей в текущем году приобретено свыше 500 новых автобусов. К началу учебного года проведена большая работа по обеспечению готовности инфраструктуры и организации учебного процесса», - добавил Премьер-Министр Алихан Смаилов.

    Ранее Премьер-Министр раскритиковал готовность школ к учебному году.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Образование Безопасность Алихан Смаилов школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Специализированная военная школа-лицей «Сармат» открылась в Атырау
    Послание Президента: как будет реализовывать поручения Минэкологии
    Еще две новые школы открылись в Акмолинской области
    Жители Астаны приняли участие в пожарно-тактическом учении
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области