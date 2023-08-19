Безопасность в атырауском Центре социальных услуг контролирует полиция

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учреждение, а также областной центр реабилитации инвалидов подключены к камерам наблюдения Центра оперативного управления полиции. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ региона Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы были давно намерены подключить социальные центры к системе видеонаблюдения оперативно-Управленческого центра Департамента полиции. В настоящее время к центральной системе подключены Центр оказания специальных социальных услуг №3 города и областной центр реабилитации инвалидов. Особенно важно обеспечить безопасность, поскольку оба учреждения обслуживают тех, кто нуждается в помощи. Теперь за порядком работы сотрудников центра, взаимоотношениями с больными и угрозами извне следят сотрудники полиции. В дальнейшем мы работаем над подключением подведомственных управлению центров №1 и №4 к системе оперативного управления», - сказал А. Мамбетов