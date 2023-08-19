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    Безопасность в атырауском Центре социальных услуг контролирует полиция

    19 Августа 2023, 05:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учреждение, а также областной центр реабилитации инвалидов подключены к камерам наблюдения Центра оперативного управления полиции. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ региона Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы были давно намерены подключить социальные центры к системе видеонаблюдения оперативно-Управленческого центра Департамента полиции. В настоящее время к центральной системе подключены Центр оказания специальных социальных услуг №3 города и областной центр реабилитации инвалидов. Особенно важно обеспечить безопасность, поскольку оба учреждения обслуживают тех, кто нуждается в помощи. Теперь за порядком работы сотрудников центра, взаимоотношениями с больными и угрозами извне следят сотрудники полиции. В дальнейшем мы работаем над подключением подведомственных управлению центров №1 и №4 к системе оперативного управления», - сказал А. Мамбетов

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырау полиция
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