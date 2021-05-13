Безопасность учреждений образования обсудили в Антитеррористическом центре РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внеочередное заседание провел Антитеррористический центр Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«По поручению Главы государства 12 мая в городе Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел внеочередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан. В ходе мероприятия рассмотрены обстоятельства трагического события, произошедшего накануне в школе-гимназии №175 города Казани Российской Федерации. Обсуждено текущее состояние безопасности учреждений образования в Республике Казахстан и принимаемые меры по недопущению радикализации учащейся молодежи. Выработаны решения по укреплению объектов образовательной системы техническими средствами контроля доступа и подачи тревожного сигнала. Определены пути повышения эффективности мониторинга социальных сетей и Интернета на предмет выявления признаков пропаганды и подготовки насильственных акций в молодежной среде. Усовершенствованы меры профилактики правонарушений среди детей и подростков, а также оказания им своевременной психологической помощи», - говорится в распространенном сообщении.

По результатам заседания АТЦ подписан соответствующий протокол.