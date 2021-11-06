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      Восточно-Казахстанская область

    Безопасность турпоходов обсудили в ВКО

    6 Ноября 2021, 02:15

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Как обезопасить неподготовленных туристов на популярных горных сложных маршрутах, обсудили за круглым столом на площадке Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области в онлайн-режиме спасатели и представители турфирм, организующих отдых для граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Специалисты ДЧС ВКО организовали круглый стол, поскольку внутренний туризм обрел особую популярность в условиях карантина и закрытых границ. Увеличивается количество посещающих территории национальных парков и заповедников.

    «Туристы отправляются в труднодоступные маршруты совершенно неподготовленными, более того, игнорируют предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий и не сообщают в службу «112» о своем планируемом направлении движения», - рассказал начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

    Это приводит к тому, что в случае чп, спасатели получают информацию о месте происшествия очень поздно, в результате снижается скорость реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Так в феврале текущего года на административной территории города Риддера в труднодоступной высокогорной местности при катании на снегоходе был спровоцирован самопроизвольный сход лавины, в результате которого один из туристов погиб.

    Выезд группы туристов из 20 человек в Чарынский каньон Алматинской области в мае текущего года также обернулся трагедией. При спуске группа попала под внезапно образовавшийся из-за ливневого дождя грязеводяной поток, который унес жизни двух человек. При этом пострадали еще восемь человек, были спасены четыре человека.

    В ходе круглого стола, специалисты Департамента по ЧС ВКО предложили комплекс мер по усилению безопасности туристов, а именно: создание сети стационарных и мобильных контрольно-спасательных пунктов, радиорелейных мачт с тревожными кнопками, организацию единой сети троп и информационного оповещения, разработки мобильного приложения для отслеживания групп, с передачей геолокационных данных в территориальные подразделения МЧС.

    Стоит отметить, что туристская карта Восточно-Казахстанской области ежегодно пополняется новыми маршрутами и тропами. Решение озвученных на онлайн-встрече проблем позволит оперативно оказывать помощь гражданам в случае их несовременного возвращения с турпоходов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Туризм Безопасность
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