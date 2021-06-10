Безопасность туристов, отдыхающих на побережье Алаколя будет обеспечена в рамках проекта Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Безопасность туристов, отдыхающих на побережье Алаколя будет обеспечена в рамках проекта Ashyq. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

«Безопасность сотрудников и отдыхающих туристов, минимизация распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на побережье озера Алаколь будет обеспечиваться путем внедрения субъектами предпринимательства проекта Ashyq в формате «добровольных» участников, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции. Владельцам или лицам, ответственным за размещение отдыхающих в местах отдыха и проживания, а также иным объектам по их обслуживанию, расположенных в туристко-рекреационной зоне озера разрешено функционировать при проверки заселяемых отдыхающих (посетителей) с «зеленым» и «синим» статусами через QR- код или по ИИН. Проверка статусов иностранных граждан будет производиться в ручном режиме посредством ввода сотрудником, контролирующим вход в помещение, номера паспорта в приложение Ashyq», - отмечается в сообщении. При предоставлении посетителем документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих) или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, допуск на объекты туристко-рекреационной зоны разрешается без проверки статуса отдыхающих. Также временно нетрудоспособные лица при предъявлении подтверждающего документа на объекты туристко-рекреационной зоны могут входить без проверки статуса. Физическим лицам с «желтым» и «красным» статусами в туристко-рекреационную зону озера Алаколь прибывать запрещается. Следует отметить, что межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, за исключением перевозчиков, участвующих в проекте Ashyq разрешены с определенными ограничениями.