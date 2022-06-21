Безопасность продукции проверили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Результаты проверки безопасности продукции в Акмолинской области озвучили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, за пять месяцев 2022 года было закуплено 1550 образцов продукции, из них 117 проб (7,5%) не соответствовали требованиям технических регламентов. Из 915 образцов пищевой продукции не соответствовало 66 (7,2%), из 638 образцов непродовольственной продукции - 51(8%).

Мониторингом были охвачены все товарные позиции: отобрано 142 образца мяса и мясной продукции (20 не соответствовали нормам), 54 пробы птицы и птицепродукции (7 несоответствий), 53 образца рыбной продукции (6 несоответствий), 74 пробы масложировой продукции (4 несоответствия), 138 проб молока и молочной продукции (9 несоответствий), 76 проб кондитерских изделий (3 несоответствия), пять проб кулинарных изделий (2 несоответствия), 85 образцов мукомольных, макаронных, крупяных изделий (6 несоответствий) и т.д.

Не было выявлено несоответствий при исследовании 48 проб соковой продукции и 9 проб специализированной пищевой продукции, в том числе детского питания, а также 10 проб БАДов.

«Среди товаров народного потребления лидирующую позицию по несоответствию требованиям технических регламентов Таможенного союза занимает мясная продукция - 14,8%, мясо птицы и птицепродукция - 13%, рыбная продукция - 11,3%, крупяная продукция - 7,1%, молочная продукция - 6,5%. Из непродовольственной группы продукция легкой промышленности - 42,2%, детские игрушки - 28,7%, детские вещи - 11,1% и парфюмерно-косметическая продукция - 1,3%», - отметили в ведомстве.

Более 75% несоответствия приходится на маркировку продукции, по микробиологическим показателям – 7,7%, по физико-химическим показателям – 9,4%, обман потребителя – 6%.

«Сравнительный анализ показывает, что наибольший процент выявленной несоответствующей продукции, обращаемой на внутреннем рынке области, приходится на долю импортной продукции – 79,6%. Это свидетельствует о завозе поставщиками и реализаторами некачественной и небезопасной продукции, без документов соответствия и товаросопроводительных документов. По всем фактам выявленных нарушений в отношении субъектов предпринимательства выдано 63 предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - добавили в ведомстве.