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    Безопасность на дорогах: Концепцию Vision Zero предлагают внедрить в РК

    8 Апреля 2022, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На совершение дорожно-транспортных происшествий влияют такие инфраструктурные проблемы, как плохое освещение, отсутствие тротуаров, открытые люки, плохо видимые разметки на дорогах. Об этом рассказала член совета Ассоциации урбанистов Q88 Адия Карсыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Травмы в результате ДТП влияют не только на социально-экономическую сторону развития, но и на развитие здравоохранения. Концепция Vision Zero была разработана в Швеции. Сейчас активно внедряется во многих странах. Основа концепции заключается в том, что не только водители и участники дорожного движения ответственны за то, что произошло ДТП, но и все, кто вовлекался ранее: проектировщики, строители и все те, кто согласовывал те или иные дороги. Статистика смертности в мире на 100 тысяч человек показывает, что в принципе, до пандемии в 2019 году цифры были достаточно привлекательны. В Швеции – 2,/3, в Казахстане – 10,6. Каждое седьмое ДТП в Казахстане заканчивается смертью. Это не просто смерти, а чьи-то прерванные жизни и разрушенные семьи», - отметила член Совета Ассоциации урбанистов Адия Карсыбек.

    По словам спикера, на ДТП влияют такие инфраструктурные проблемы, как плохое освещение, отсутствие тротуаров, открытые люки, плохо видимые разметки на дорогах.

    «Мы определили в Павлодаре наиболее опасные перекрестки и улицы. Установлено, что в южном, центральном и северном районах примерно происходит одинаковое количество ДТП. Однако же все эти проблемы можно решить комплексно. Мы предлагаем семь шагов, чтобы развивать безопасный город с точки зрения транспорта. Предлагаем реализовать через такие программы, как «Безопасный город», «Безопасные улицы», «Безопасная скорость», «Информационное продвижение», «Безопасный общественный транспорт», - добавила спикер.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Транспорт Безопасность Общество
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